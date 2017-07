Vermischtes BY Bayern

18.07.2017

3

0 18.07.2017

In der Umweltpolitik gibt es in Bayern derzeit kaum ein heißeres Eisen als die Standortsuche für einen dritten Nationalpark. Die Staatsregierung hat nun das Aus für Spessart und Frankenwald beschlossen.

München. Der Frankenwald und der Spessart sind bei der Suche nach einem neuen Nationalpark in Bayern aus dem Rennen. Gegen den Frankenwald habe die nicht ausreichende "naturschutzfachliche Wertigkeit" der dortigen Fichtenbestände gesprochen, gegen den Spessart die alten Holznutzungsrechte und der massive Widerstand in der Bevölkerung, erklärte Umweltministerin Ulrike Scharf das Aus nach einer Kabinettssitzung in München.Die Staatsregierung wird nun mit der unterfränkischen Rhön und den Donau-Auen zwischen Neuburg an der Donau und Ingolstadt in eine vertiefte Untersuchung gehen. Der Gewinnerregion stellte Scharf 100 Arbeitsplätze in der Nationalparkverwaltung sowie ein Jahresbudget von zehn Millionen Euro in Aussicht. In der Rhön könnte es einen länderübergreifenden Nationalpark mit Hessen geben, dessen Kern das heute bereits ausgewiesene Biosphären-Reservat wäre. Die Donau-Auen sind laut Scharf ein "naturschutzfachlich hochinteressantes Gebiet". Es wäre der erste Auen-Nationalpark in Deutschland. Allerdings umfasst das Gebiet nur 4000 statt der benötigten 10 000 Hektar. Ihm angegliedert werden könnte aus Scharfs Sicht aber ein Stück frei fließende Donau zwischen Vohburg und dem Kloster Weltenburg. Interesse sei zudem im westlich angrenzenden Schwaben bekundet worden. Einen Favoriten gebe es nicht, Rhön und Donau-Auen seien schwer vergleichbar, erklärte Scharf. "Das ist jetzt ein offenes Rennen." Eine Entscheidung über den künftigen Standort soll nach dem Willen Scharfs schnellstmöglich, aber ohne Zeitdruck erfolgen. "Wir treffen eine historische Entscheidung, und historische Entscheidungen brauchen Zeit", sagte sie. Vom Termin der Landtagswahl im Herbst 2018 werde man sich nicht beeinflussen lassen.Für alle nicht berücksichtigten Regionen kündigte Scharf "substanzielle Maßnahmen zur Förderung des Natur- und Artenschutzes sowie des Naturtourismus" an. Diese würden in der Initiative "Natur.Heimat.Bayern" gebündelt. Der Freistaat werde dafür entsprechende Mittel bereitstellen. SPD-Umweltsprecher Florian von Brunn kritisierte das "unprofessionelle und intransparente Vorgehen" Scharfs. Das Auswahlverfahren sei ohne objektive und wissenschaftlich fundierte Machbarkeitsstudien geführt worden. Er sprach von einer "Gefälligkeitsentscheidung für Waldeigentümer, Sägewerksbesitzer und örtliche CSU-Abgeordnete".Christian Magerl (Grüne) erklärte, es sei der Staatsregierung nicht um den großen Wurf und den Schutz der von allen Experten favorisierten alten Buchenbestände in Bayern gegangen, "sondern letztlich um den Weg des geringsten Widerstands". Deshalb werde die Debatte aus seiner Sicht erst enden, wenn die Entscheidung für einen Nationalpark im Steigerwald gefallen sei.