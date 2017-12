Vermischtes BY Bayern

29.12.2017

Lautes Stimmengewirr dringt am Freitagmittag aus dem Innenhof des Klosters Seligenthal. Das Bistum Regensburg sendet seine Sternsinger dieses Jahr in Landshut aus.

Dreikönigssingen Im vergangenen Jahr hat die Spendenaktion bundesweit über 46 Millionen Euro eingebracht. Im Bistum Regensburg waren es rund zwei Millionen Euro. Seit 1959 konnten bereits 71 700 Projekte in 107 Ländern unterstützt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.sternsinger.org.

Landshut. Goldene Kronen, Umhänge und Sterne blitzen im Licht der einfallenden Sonne. Rund 500 Sternsinger aus dem Bistum Regensburg und dem Erzbistum München/Freising haben sich in ihren Kostümen versammelt, um die Aktion Dreikönigssingen einzuläuten.Plötzlich wird es hektisch. Die Kinder stellen sich zu einem Zug auf. Sie greifen nach Holzstöcken, an denen große Sterne oder Sternschnuppen befestigt sind. Langsam setzt sich der Tross in Bewegung. Ziel ist die Pfarrkirche St. Konrad, wo der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer bereits wartet. Vor dem Kirchentor schüttelt er jedem Sternsinger persönlich die Hand. Anschließend tritt er an den Altar und hebt die Bedeutung der Zeremonie hervor: "Dass ihr alle zusammen ausgesendet werdet und nicht alleine loszieht, zeigt, welche große Bedeutung der Sternsingeraktion zukommt." Bis 6. Januar werden die Sternsinger an Wohnungstüren klopfen und neben der Weihnachtsbotschaft auch den Segen "Christus mansionem benedicat" (deutsch: Christus segne dieses Haus) überbringen.Voderholzer stellte im Laufe der Andacht auch die diesjährige Botschaft vor. Sie lautet: "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit!". Um das Thema zu veranschaulichen, inszenierten Kinder der Landshuter Pfarrei St. Konrad ein kurzes Schauspiel. Darin mussten zwei Mädchen feststellen, dass es zwar durchaus Spaß macht, Freundschaftsbänder zu knüpfen. Allerdings nur, wenn das freiwillig geschieht und nicht stundenlang dauert. Viele Kinder in anderen Ländern müssten mit solchen Arbeiten aber ihr Geld verdienen, so die Botschaft des Stücks. Um denen zu helfen sei das Dreikönigssingen, die größte Solidaraktion weltweit, ins Leben gerufen worden, sagte Voderholzer. "Ich danke euch Sternsingern daher von Herzen, dass ihr euch einsetzt und dafür sogar eure Freizeit in den Ferien opfert." Gleichzeitig mahnte er aber auch, sich immer in Erinnerung zu rufen, dass nicht alle so ein selbstbestimmtes Leben führen könnten, wie man selbst.Nach seiner Ansprache ging Voderholzer gemeinsam mit drei Sternsingern zum Kirchenportal, die dort mit Kreide den Segen "20 C+M+B 18" an das Türholz schrieben. Voderholzer gab auch schon einen Ausblick auf die Sternsingeraktion im kommenden Jahr. "Zu Ehren des Heiligen St. Konrad wird die Eröffnung nämlich in Altötting stattfinden. Und zwar nicht die regionale, sondern die bundesweite."Unter lautem Applaus wurden die Sternsinger aus der Kirche verabschiedet. Erneut in einem langen Zug ging es zurück nach Seligenthal, wo warmer Tee und Brezen zur Stärkung bereitstanden. Der Bischof entließ die Kinder und Jugendlichen mit den Worten: "Ihr seid als Sternsinger gesegnet. Gehet hin in Frieden."