Vermischtes BY Bayern

03.10.2017

03.10.2017

Straubing/Weiden. (nt/az) Die niederbayerischen Landräte stehen geschlossen zur Forderung auf Aktenüberprüfung der Schweißnähte im radioaktiven Primärkühlkreislauf im tschechischen Atomkraftwerk Temelin. Deren Einschätzung werde auch von den Landräten aus Cham, Straubing Bogen und Schwandorf geteilt. Das ergab die 8. Temelinkonferenz am Wochenende.

Die Bürgerinitiative gegen atomare Anlagen fordert nun die Landkreise Neustadt/WN und Tirschenreuth sowie die Stadt Weiden auf, sich den Niederbayern anzuschließen - denn nur sie fehlten zum Schulterschluss entlang der tschechischen Grenze bis Oberfranken. Bereits im April 2016 appellierte die Bürgerinitiative mit einem offenen Brief an Landkreis und Stadt war für ein gemeinsames Vorgehen. "Die Nachfragen zu unserem Appell ergaben, dass man zu unserem Unverständnis lediglich zu einer Kenntnisnahme unserer Forderungen bereit ist", erklärt BI-Vorstand Hilde Lindner-Hausner. Die BI "Stoppt Temelin" verstärkte mit ihrer Petition mit 80 000 Unterzeichnern ihre Forderung an die Bundesregierung, aktiv zu werden. Die Petition war bereits im Juli an das Bundesumweltministerium übergeben worden. Brigitte Artmann (Grüne), Kreisrätin aus Marktredwitz: "Deutschland hat einen bindenden Vertrag mit Tschechien, der der Bundesregierung das Recht gibt, Unterlagen zu prüfen. Doch die Bundesregierung bleibt untätig. Das ist ein Skandal."