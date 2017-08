Vermischtes BY Bayern

21.08.2017

Altdorf bei Nürnberg. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Nürnberg ist ein 19-Jähriger ums Leben gekommen, fünf Menschen wurden verletzt. Nach Polizeiangaben wurden drei Männer aus ihrem Van geschleudert, nachdem dieser sich kurz vor dem Autobahnkreuz Altdorf überschlagen hatte. Einer von ihnen, ein 19-Jähriger, starb an der Unfallstelle. Ein 20- und ein 25-Jähriger wurden nach dem Unfall am Sonntagnachmittag schwer verletzt und mit Hubschraubern in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Menschen im Wagen, eine 16- und eine 20-Jährige sowie ein 40 Jahre alter Mann, wurden leicht verletzt. Wer das Auto mit niederländischer Zulassung fuhr, war nicht klar. Der Fahrer hatte laut Polizei beim Wechseln der Spur die Kontrolle über den Van verloren.