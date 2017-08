Vermischtes BY Bayern

06.08.2017

06.08.2017

Berg. Ein Gaffer hat den schweren Verkehrsunfall einer Autofahrerin im Landkreis Hof gefilmt und ist extra im Schleichtempo vorbeigefahren. Dafür kassierte er eine Anzeige. Das Unfallopfer war wegen des Starkregens am Samstagabend ins Schleudern geraten und mehrfach gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Dabei verletzte sich die 33-Jährige schwer, sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Damit die Aufnahmen der Unfallstelle auf der A9 wohl nicht verwackeln, hat ein vorbeifahrender Pkw-Fahrer sein Tempo gedrosselt und filmte mit seinem Handy aus dem Auto die Unglücksstelle, berichtete die Polizei am Sonntag. Ein Polizeibeamte notierte sich das Kennzeichen. Eine Anzeige wegen verkehrswidrigen Verhalten wurde eingeleitet.