28.06.2017

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen und heftigen Gewittern über weiten Teilen der Oberpfalz und Niederbayern. In der Nacht zum Donnerstag kommt es zu intensiven und gewittrigen Regenfällen.

Dabei können in kurzer Zeit Niederschlagsmengen mit Mengen von über 25 Liter pro Quadratmeter fallen. Auch Sturmböen und Hagel können auftreten. In den meisten Einzugsgebieten kommt es zu Pegelanstiegen. Wie der Hochwassernachrichtendienst Bayern mitteilt, werden Meldestufen aber vor allem in den südlichen und nördlichen Donauvorländern erreicht. Es können aber auch Gebiete im Main- oder Iller-Lech-Gebiet betroffen sein.