28.11.2017

Der Angeklagte hat beharrlich geschwiegen - dennoch haben die Richter keine Zweifel daran, dass sie es mit einem Doppelmörder zu tun haben. Lebenslange Haft und besondere Schwere der Schuld lautet das Urteil. Kritik der Verteidiger lässt die Kammer nicht gelten.

Augsburg. Der nette und hilfsbereite Mensch, für den ihn seine Freunde hielten, war der 32-Jährige nicht. Ganz im Gegenteil: "Sie sind ein eiskalter Typ", sagt die Richterin des Landgerichts Augsburg am Dienstag dem Angeklagten. Zuvor hatte sie ihn wegen zweifachen Mordes an einem 49 und 50 Jahre alten Frauenpaar verurteilt.Im Augsburger Vorort Gersthofen-Hirblingen hätten die beiden Opfer und der Mörder jahrelang "in unbeschwerter Nachbarschaft" gelebt, erklärt die Kammervorsitzende Susanne Riedel-Mitterwieser. Dann habe der Mann am 9. Dezember 2016 seine Nachbarinnen "auf bestialische Weise abgestochen" - und sei danach abgebrüht "zum Tagesgeschäft übergegangen". Das "Tagesgeschäft" bestand für den Angeklagten in der ersten Zeit nach dem Doppelmord hauptsächlich darin, einerseits die mit Dutzenden Messerstichen übersäten Leichen zu beseitigen und den Tatort - das Haus der Opfer - penibel zu reinigen. Zudem fuhr er zu verschiedenen Banken im Kreis Augsburg und sogar bis nach Prag, um mit den geraubten Bankkarten der 50-Jährigen deren Konten abzuräumen. An mehreren Bankautomaten erbeutete er nach Überzeugung des Gerichts 5020 Euro. Für diese von Habgier getriebene Tat konnte es für Richterin Riedel-Mitterwieser als Strafe nur lebenslange Haft geben. Zusätzlich stellte sie im Urteil die besondere Schwere der Schuld fest. Dies bedeutet, dass sich der 32-Jährige keine Hoffnungen auf eine Freilassung zur Bewährung nach 15 Jahren machen kann. Er wird voraussichtlich mehr als 20 Jahre im Gefängnis sitzen müssen.Das Motiv für die Bluttat soll die finanzielle Situation des Angeklagten gewesen sein. Der Deutsche war "permanent klamm", wie die Richterin sagte. Ganz im Gegensatz zu dem lesbischen Paar im Nachbarhaus, dem es wirtschaftlich recht gut ging.Die Verteidiger wollen den Fall nun dem Bundesgerichtshof vorlegen. "Wir werden Revision einlegen", sagte Anwalt Walter Rubach nach dem Urteil. Ein fast zwingender Schritt, denn am Montag hatte der Verteidiger für seinen Mandanten Freispruch gefordert. Zudem warf der Verteidiger der Kriminalpolizei, der Staatsanwaltschaft und dem Gericht vor, Indizien nicht kritisch hinterfragt zu haben. Dies ließ die Vorsitzende Richterin nicht gelten. Sie verwies auf die 64 Zeugen und acht Sachverständigen, die die Strafkammer in den insgesamt 15 Verhandlungstagen vernommen habe.