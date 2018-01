Vermischtes BY Bayern

Schnaittach. Das eingemauerte Ehepaar aus Schnaittach nahe Nürnberg ist erschlagen worden. "Wir müssen bei beiden Opfern davon ausgehen, dass sie an einem Schädel-Hirn-Trauma infolge stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Kopf gestorben sind", sagte Oberstaatsanwältin Anita Traud am Mittwoch zum vorläufigen Obduktionsergebnis. Auf die Köpfe der Opfer wurde demnach mit einem Gegenstand massiv eingeschlagen. Bei der Tatwaffe handele es sich um ein Werkzeug.

Die Polizei hatte die Leichen am Montag auf dem Grundstück des Paars im Kreis Nürnberger Land gefunden. Sie waren in einem Nebengebäude der Garage liegend eingemauert worden. Des gemeinschaftlichen Mordes verdächtig sind der Sohn (25) der Eheleute sowie dessen Frau (22). Beide sitzen in Untersuchungshaft. Rechtsmediziner bestätigten am Dienstag, dass es sich bei der männlichen Leiche um den Vater (70) des 25-Jährigen handelt. Am Mittwochvormittag wurde auch die weibliche Leiche obduziert. Die Tote sei mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Mutter (66), sagte Traud. Es liefen jedoch noch weitere Untersuchungen, um ganz sicher zu sein.Das Ehepaar war seit Mitte Dezember 2017 nicht mehr gesehen worden. Der Sohn hatte seine Eltern jedoch erst Ende Dezember als vermisst gemeldet und danach sowohl auf Facebook als auch über einen regionalen Fernsehsender einen Suchaufruf gestartet. Der genaue Todeszeitpunkt der Opfer ist weiterhin unklar. Er lasse sich nur schwer feststellen, sagte Traud. Die Tat liege aber vermutlich mehrere Wochen zurück. Die Wohnung der Eltern wurde - mutmaßlich von den Verdächtigen - gereinigt und laienhaft renoviert.