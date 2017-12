Vermischtes BY Bayern

26.12.2017

26.12.2017

Wer ein Haus gebaut hat, weiß: Es wird anstrengend. Alles will gut ausgesucht sein und darf nicht zu teuer werden. Warum sollte es Kultusminister Ludwig Spaenle anders gehen? Nur: Seine Kultur-Baustellen sind größer und teurer.

München/Bayreuth. Konzerte, Opern, Ausstellungen, Museen - eigentlich schöne Dinge, die in die Zuständigkeit des Kultusministeriums fallen. Doch viele Gebäude sind dringend sanierungsbedürftig, andere werden erst neu gebaut. "Wir haben die nächsten Jahre eine ,Orgie' von Ausschreibungen", sagt Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU).Das Konzerthaus München war jahrelang umstritten. Nun soll das Prestigeprojekt im Werksviertel gebaut und Spielstätte des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks werden. Wann die Bauarbeiten starten, ist unklar. Erst soll gründlich geplant werden, um Kostenexplosionen zu vermeiden. 370 Millionen Euro stehen im Raum. Spaenle will das nicht bestätigen. Für eine belastbare Schätzung müsse man die Planung der Architekten abwarten.Festspielhaus Bayreuth: Richard Wagners Opernhaus wird bereits seit einigen Jahren saniert. Das Problem: Gearbeitet werden kann nur im Herbst und im Winter, denn im Frühjahr startet der Probenbetrieb für die Festspiele im Sommer. Derzeit wird an der Fassade restauriert, im kommenden Jahr sollen Arbeiten im Inneren des Gebäudes folgen. Dass die veranschlagten 30 Millionen Euro reichen werden, bezweifeln die Verantwortlichen inzwischen. Bis 2025 soll das Projekt abgeschlossen sein.Konzerthalle und Opernhaus Nürnberg: Die Akustik in der Meistersingerhalle gilt seit jeher als unbefriedigend. Deshalb fehlt Nürnberg eine Spielstätte, die für internationale Orchester attraktiv ist. Stadt und Land wollen daneben von 2021 bis 2023 eine neue Konzerthalle mit 1500 Sitzplätzen errichten. Im nächsten Schritt soll die Meistersingerhalle für die Oper ertüchtigt werden, damit von 2024 bis 2028 das Opernhaus aus dem Jahr 1905 saniert werden kann. Ganz zum Schluss soll die Meistersingerhalle für Tagungen und Kongresse saniert werden. Die Kosten für diese Maßnahmen sind noch unklar.Das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg hätte 2018 eröffnet werden sollen. Doch ein Feuer im vergangenen Juli machte den Plan zunichte. Nun soll das Museum im Mai 2019 öffnen. Die Baukosten erhöhten sich wegen des Brandes von 67,3 Millionen auf 88,3 Millionen Euro. Die Ursprünge des Museums reichen zurück ins Jahr 2008. Damals hatte Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) verkündet, eine solche Einrichtung entstehen lassen zu wollen.Viel zu tun gibt es bei den Pinakotheken in München. Die Alte Pinakothek, die Meisterwerke von da Vinci und Rubens zeigt, wird seit 2014 saniert. Ab 18. Oktober 2018 sollen zum Start der Ausstellung "Florenz und seine Maler. Von Giotto bis Leonardo da Vinci" wieder alle Säle geöffnet sein. Bei der Neuen Pinakothek, die Kunst des 19. Jahrhunderts zeigt, tropft Wasser durchs Dach. Auch am Brandschutz fehlt es. Bernhard Maaz, Generaldirektor der Staatsgemäldesammlungen, hofft auf einen baldigen Sanierungsbeginn. Alles andere wäre ein Fiasko, meint er.Auch das Deutsche Museum wird von Grund auf erneuert. Bis 2025, so der Plan, soll das Haus fertig sein. Ein Mammutbauvorhaben mit Beteiligung des Bundes, für das Kosten von rund 445 Millionen Euro vorgesehen sind. 2025 sollen die Arbeiten fertig sein, pünktlich zum 100-jährigen Bestehen des Museums. Doch das ist noch nicht alles: 2019 soll mitten in Nürnberg eine Zweigstelle eröffnen.