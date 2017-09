Vermischtes BY Bayern

18.09.2017

18.09.2017

Augsburg. Bei einem Zugunfall nahe des Augsburger Hauptbahnhofs sind mindestens vier Menschen verletzt worden. Drei Reisende und ein Lokführer hätten einen Schock erlitten, teilte die Bundespolizei in Nürnberg mit. Zwei Züge waren am Montag an einer Weiche an den Längsseiten aneinander geschrammt.

In den Waggons der Bayerischen Regiobahn saßen 13 Reisende; der Regionalzug der Deutschen Bahn war leer und befand sich auf einer Rangierfahrt. Die Strecke wurde gesperrt, auch für den Fernverkehr, sollte aber bis zum Dienstagmorgen nach und nach freigegeben werden.Von der Sperrung zwischen dem Augsburger Hauptbahnhof und der Station Augsburg-Oberhausen war zunächst auch die wichtige ICE-Verbindung zwischen München und Stuttgart betroffen. Hier sollte der Fern- und Regionalverkehr aber bereits am Montagabend wieder rollen, auf benachbarten Gleisen. Anders sah es Richtung Norden über Donauwörth und Treuchtlingen aus. Hier rechnete die Deutsche Bahn bis Dienstag mit Behinderungen. Davon seien vor allem Güter- und Regionalzüge betroffen, sagte ein DB-Sprecher. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Zur Räumung erwartete die Bahn einen Bergungskran.