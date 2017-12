Vermischtes BY Bayern

03.12.2017

Himmelstadt. Die Leiterin des Weihnachtspostamtes, Rosemarie Schotte, sortiert in Himmelstadt (Kreis Main-Spessart) Briefe an das Christkind von Kindern aus aller Welt. Das Amt öffnet am ersten Advent zum 31. Mal. Rund 10 000 Briefe sind der Post zufolge heuer bereits nach Himmelstadt geschickt worden. Bis Weihnachten erwartet das Unternehmen etwa 80 000 Schreiben. Hat sich ein Kind besonders viel Mühe gegeben oder große Sorgen geschildert, antwortet das Team mit persönlichen Zeilen für den Absender. Ansonsten bekommen die Kinder einen Antwortbrief mit einer Weihnachtsgeschichte und einer persönlichen Anrede. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa