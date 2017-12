Zwei Bomben entschräft

Vermischtes BY Bayern

Kitzingen. Auf einem Flugplatz in Kitzingen sind am Dienstag zwei Sprengbomben der US-Streitkräfte aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Etwa 400 Mitarbeiter von dortigen Betrieben mussten dafür etwa zwei Stunden lang ihre Firmengebäude verlassen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Wohngebiete oder öffentliche Straßen waren nicht von der Räumung betroffen. Die beiden jeweils 45 Kilogramm schweren Sprengkörper hatte eine Spezialfirma am Dienstagvormittag auf dem Flugplatz entdeckt. Sie waren auf dem Gelände vermutet worden, weil Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg Bombeneinschläge auf dem Flugplatz zeigten.