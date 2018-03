Vermischtes Bayern

25.03.2018

Kurz vor Mitternacht auf Sonntagnacht hat in Bad Abbach (Landkreis Kelheim) ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Insgesamt zwölf Menschen verletzten sich, fünf davon schwer.

In dem Mehrfamilienhaus mit 16 Parteien leben insgesamt 20 gemeldete Bewohner. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Treppenhaus bereits komplett verraucht. Die Feuerwehren aus Bad Abbach und Lengfeld mussten fünf Personen teilweise mit Steckleitern über Fenster oder unter schwerem Atemschutz mit Fluchthauben durch das stark verrauchte Treppenhaus retten.Nach ersten Erkenntnissen der Polizei und Feuerwehr verletzten sich sieben Personen schwer und fünf weitere leicht. Der Rettungsdienst brachte alle zwölf Patienten in umliegende Krankenhäuser.Auch zu einer tierischen Rettungsaktion kam es in dem Haus. Die Einsatzkräfte fanden in einer der verrauchten Wohnungen einen Hund und dessen Besitzerin. Während die Frau von den ersten beiden Atemschutzträger mit Hilfe einer Fluchthaube die Treppe hinunter ins Freie gebracht wurde, kümmerte sich der dritte Feuerwehrmann um den stark verängstigten Hund. Er umschlang den Hund fest mit den Armen und rettete ihn nur wenige Sekunden nach dessen Frauchen aus dem lebensbedrohlichen Rauch.Ob es sich um Brandstiftung oder einen technischen Defekt handelt, ist derzeit unklar. Noch in der Nacht trafen Beamte der Kriminalpolizei am Brandort ein. Sie stellten mehrere Gegenstände sicher, die nun genauer untersucht werden müssen, um die Brandursache klären zu können.