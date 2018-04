Vermischtes Bayern

04.04.2018

140

0 04.04.2018140

Fünf vorsätzlich gelegte Brände mit einem Sachschaden von etwa 300.000 Euro zählte das Polizeipräsidium Oberfranken am Osterwochenende im Raum Kulmbach. Nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth befinden sich nun drei Tatverdächtige im Alter von 18, 19 und 20 Jahren in Untersuchungshaft.

Zum ersten Brand mussten die Rettungskräfte am Samstagnachmittag ausrücken, als ein Holzvollernter im Wald in der Nähe des Ködnitzer Ortsteils Leithen in Brand gesteckt worden war. Dabei entstand mit zirka 240.000 Euro ein erheblicher Sachschaden.Ebenfalls am Samstag setzten die Täter eine Waldhütte im Bereich der B85 bei Kulmbach in Brand. Der Gesamtschaden lag hierbei bei knapp 15.000 Euro.Außerdem brannte in den frühen Morgenstunden des Sonntags ein Warnleitanhänger im Bereich der Anschlussstelle Thurnau-Ost der Autobahn A70, wodurch die Täter einen Sachschaden von etwa 8.000 Euro verursachten.

Niemand verletzt

Tatverdächtige gefasst

Am Sonntag zündeten die drei Männer einen Holzschuppen eines Anwesens an der Straße „Wehrhaus“ in Kulmbach an. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes, unbewohntes Haus konnte die Feuerwehr durch ihr rasches Eingreifen verhindern. Trotzdem lag der Schaden bei zirka 15.000 Euro.Am Dienstagmorgen meldete ein Zeuge, dass unweit des ersten Tatorts ein durch Feuer beschädigter Werkzeuganhänger stehe, an dem ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro entstanden war. Als Tatzeit konnte das Osterwochenende eingegrenzt werden. Bei allen Bränden wurde niemand verletzt.Bei der Fahndung mit Einsatzkräften der örtlichen und umliegenden Polizeidienststellen kontrollierten am späten Montagabend Zivilbeamte der Polizeiinspektion Kulmbach und des Operativen Ergänzungsdienstes der Polizei Bayreuth bei Heinersreuth (Kreis Bayreuth) ein verdächtiges Auto, in dem sich die drei Männer befanden. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten Beweismittel, die auf die Personen als Verursacher der Brände schließen ließen. Daraufhin nahmen die Beamten die drei Männer fest.Im Laufe der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth erhärtete sich der Tatverdacht gegen das Trio. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erging daher am späten Dienstagnachmittag Haftbefehl gegen die drei Beschuldigten. Sie sitzen nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein.