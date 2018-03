Vermischtes Bayern

23.03.2018

Es passiert besonders häufig im jetzt beginnenden Frühjahr: Alle zwei Minuten kommt es in Deutschland zu einem Wildunfall. Hoffnung macht eine App aus Niederbayern, die Autofahrer vor Wildwechsel warnt.

Algorithmus berechnet Warnungen

Preise und Auszeichnungen für "Wuidi"

650 Millionen Euro Schaden pro Jahr

Künstliche Intelligenz gegen Gefahren