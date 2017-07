Vermischtes Bayern

10.07.2017

Ein 13-jähriger Junge hat in Bad Tölz am Sonntag viel Geld an Fremde verschenkt. Er habe damit Freunde gewinnen wollen, sagte er später der Polizei.

Wie diese mitteilte, gab der Jugendliche den Passanten je 100 bis 2400 Euro. Einigen kam der unverhoffte Geldsegen später merkwürdig vor, sie meldeten die Schenkung der Polizei. 4500 Euro kamen so insgesamt im Laufe des Sonntagnachmittags auf dem Präsidium zusammen.Polizisten griffen den 13-Jährigen kurz darauf mit einer immer noch großen Menge Bargeld auf. Er gab an, das Geld von Zuhause mitgenommen zu haben. Die Polizei sucht nun nach weiteren Personen, die der spendable Jugendliche beschenkt haben könnte.