Bayern

14.09.2017

14.09.2017

Oberhaid. Ein 37-Jähriger ist beim Zusammenstoß zweier Autos bei Oberhaid (Kreis Bamberg) am Donnerstag ums Leben gekommen. Sein 27 Jahre alter Beifahrer kam in ein Krankenhaus. Dort erlag er am Nachmittag seinen lebensgefährlichen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Männer nicht angegurtet, als ihr Wagen auf regennasser Fahrbahn in einer leichten Rechtskurve zunächst ins Bankett und anschließend auf die Gegenspur geriet, wo er mit einem entgegenkommenden Auto zusammenprallte. Dessen 52 Jahre alte Fahrerin wurde bei der Kollision zwischen den Ortsteilen Sandhof und Appendorf leicht verletzt.