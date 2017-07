Vermischtes Bayern

Münchberg/Hof. (esm/dpa) Auf der Autobahn A9 bei Stammbach in Oberfranken kam es am Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Reisebus prallte auf einen Sattelzug und ging in Flammen auf. Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken gibt es 30 verletzte Personen. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von 18 Toten aus.

46 Fahrgäste und zwei Fahrer saßen in dem Bus, als dieser wegen des sich stauenden Verkehrs auf den Lastwagen vor sich auffuhr. Kurz darauf fing er zu brennen an. Auf welchem Weg der Bus mit einer Reisegruppe aus Sachsen genau war, stand zunächst nicht fest. Die Polizei sperrte die A9 in beide Richtungen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren vor Ort. Außerdem waren mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz.Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) kommen nach dem schweren Reisebusunfall auf der Autobahn 9 in Oberfranken an die Unfallstelle. Wie Herrmanns Sprecher am Montag in München sagte, nehmen beide einen Hubschrauber aus Berlin und treffen voraussichtlich gegen 12.30 Uhr nahe Münchberg ein. Sie wollten sich ein Bild von der Lage machen und mit den Einsatzkräften sprechen.Für Angehörgie der Unfallopfer ist eine zentrale Telefonnummer eingerichtet worden.Unter der Rufnummer 0800 / 7766350 können sie sich an die gemeinsameAuskunfts- und Vermisstenstelle wenden, wie die Polizei mitteilte. Auch Zeugen könnten sich hier melden.