Vermischtes Bayern

02.08.2017

02.08.2017

Wieder gibt es Unwetter. Ein Campingplatz in Lindau wird deshalb geräumt. Jugendliche aus einem Zelt-Camp in Deggendorf verbringen die Nacht vorsichtshalber in einer Sporthalle.

Jugendliche in Sicherheit gebracht

Baum erschlägt Jungen in Zeltlager

Ein Campingplatz in Lindau am Bodensee ist in der Nacht zum Mittwoch geräumt worden. Dort seien bei einem Unwetter Bäume umgestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Sie fielen auf mehrere geparkte Autos. Verletzt wurde niemand. Wie viele Urlauber sich auf dem Gelände aufhielten, wusste die Polizei zunächst nicht. Ein Autofahrer fuhr mit seinem Wagen gegen einen der umgestürzten Bäume. Den Angaben nach handelt es sich um den größten Campingplatz in Lindau mit etwa 400 Stellplätzen.Im niederbayrischen Deggendorf wurden rund 100 Jugendliche bei einem mehrtägigen Treffen der Bundespolizei in Sicherheit gebracht. Wegen einer Unwetterwarnung hätten die Jugendlichen die Nacht statt in Zelten in einer Sporthalle verbracht, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.Im südlichen Schwaben wurden nach Polizeiangaben einige Autos von Bäumen getroffen und beschädigt. Außerdem liefen mehrere Keller voll, genau wie im nördlichen Oberbayern. Im Landkreis Starnberg fiel der Strom aus.Ein Jugendlicher ist in einem Zeltlager in Baden-Württemberg von einem Baum erschlagen worden. Der Junge übernachtete in einer Gruppe mit mehreren Betreuern in der Nacht zum Mittwoch in einem Jugendzeltlager bei Rickenbach im Landkreis Waldshut im Grenzgebiet zur Schweiz. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass ein heftiger Windstoß einen 25 Meter hohen Baum auf ein Zelt stürzen ließ. Vier weitere Jungen wurden demnach schwer verletzt, einer von ihnen lebensbedrohlich.Die Jugendlichen gehörten zu einer Gruppe von 21 Menschen, darunter vier Betreuer. Nach Angaben der Polizei stürzten noch ein weiterer Baum um, der aber kein Zelt traf. Die Gruppe übernachtete auf einem Spielplatz der Gemeinde. Auf dem Gelände befindet sich auch eine Hütte. Nach dem Unglück wurde das Zeltlager geräumt. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.Am Dienstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor schweren Gewittern und heftigem Regen gewarnt. Für den Mittwoch erwarten die Meteorologen starke Hitze in Bayern.