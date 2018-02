Vermischtes Bayern

26.02.2018

Noch lange kein Frühling, aber die ersten Störche sind bereits zurück: Diese Vögel haben laut einer Expertin den Winter in Spanien oder Frankreich verbracht - ein zunehmendes Phänomen.

Winterlager in Spanien und Frankreich

Storch mit "Daunenjacke"

500 Storchenpaare sowie 300 Einzeltiere in Bayern