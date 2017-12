Vermischtes Bayern

20.12.2017

Kempten. Das Polizeipräsidium in Kempten will sich nicht mehr als nötig mit unvermeidlichen Weihnachtssongs beschäftigten. Die Ordnungshüter twitterten am Mittwoch das Foto des Empfangsschalters einer Polizeiwache, an dem ein Zettel angebracht ist mit der Aufschrift: "Nervige Weihnachtslieder sind kein Grund, Anzeige zu erstatten. Ihre Polizei".

Was die Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West als nervig einordnen, wird im Begleittext deutlich. Dort werden beispielsweise "Last Chri..." ("Last Christmas" von Wham!), "Feliz Na..." ("Feliz Navidad" von José Feliciano) und "Alle Jahre wieder..." erwähnt.Andere Nutzer amüsierten sich über den Beitrag auf dem offiziellen Twitter-Kanal der Polizei. Einer wollte wissen, ob denn "der Tatbestand einer Nötigung von vornherein ausgeschlossen" sei, wenn man sich "dem Gedudel nicht entziehen" könne. Antwort der Beamten: "Das wäre zu prüfen."