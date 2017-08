Vermischtes Bayern

30.08.2017

Weilheim. Er hat sich wohl einen Dachs erhofft: Tief in einem verzweigten Bau hat sich ein Dackel verlaufen. Nur durch sein Bellen konnten Feuerwehrleute ihn aufspüren. Erst deckten sie die Gänge mit Schaufeln und Hacken auf. Später musste sogar ein Bagger kommen.

Das Buddeln nach dem Hund dauerte am Wochenende fast drei Stunden. Am Ende habe sich der Dackel selbst aus dem Loch befreit, erzählte einer der Retter am Dienstag. Auf einmal habe der Hund hinter ihnen gestanden.Richtig überrascht waren die Feuerwehrleute allerdings nicht. "Die Meldung kam uns irgendwie bekannt vor", sagte der Mitarbeiter. Die Feuerwehr war vorher bereits zweimal wegen des Dackels zum Dachsbau ausgerückt. Der Besitzerin empfahlen sie, in Zukunft eine andere Strecke mit dem Hund zu laufen.