Vermischtes Bayern

07.08.2017

682

0 07.08.2017682

Es sollte für die Mitglieder der Coburger Feuerwehr eine harmlose Routinefahrt mit ihren Fahrzeugen werden - doch dann kam es zu einem tödlichen Unfall. Gaffer störten die Rettungsarbeiten.

Ein junger Feuerwehrmann ist bei einem Unfall mit einem Löschfahrzeug in Coburg ums Leben gekommen. Der 20-Jährige war am Montagabend auf dem Beifahrersitz des 18 Tonnen schweren Feuerwehrautos gesessen. Am Steuer saß ein 47 Jahre alter Fahrer. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Tanklöschfahrzeug von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Mauer und kippte um. Der 20-Jährige wurde eingeklemmt. Rettungskräfte kamen ihrem Kollegen zwar zu Hilfe und konnten ihn befreien - er starb jedoch wenig später im Krankenwagen an seinen schweren Verletzungen.Die Arbeiten der Rettungskräfte wurden nach Angaben der Polizei Coburg von Gaffern gestört. Ein 43-Jähriger und sein 15 Jahre alter Sohn gingen demnach in den abgesperrten Bereich an der Unfallstelle und wollten mit einem Smartphone Videos machen. Ein Feuerwehrmann bat die beiden daraufhin, nicht zu filmen und wegzugehen.Laut Polizei griff der 43-Jährige den ehrenamtlichen Feuerwehrmann verbal an und drohte: "Ich hau' dir eine aufs Maul!" Nun versuchten beide, von der anderen Straßenseite aus, Aufnahmen vom Unfallort zu bekommen. Als eine Polizeistreife kam, wollten sich die beiden zunächst nicht ausweisen und mussten deshalb mit auf die Dienststelle. Gegen den 43-Jährigen ermittelt nun die Polizei wegen Nötigung, Beleidung und möglicher unterlassener Hilfeleistung.Der Fahrer des Löschfahrzeugs erlitt leichte Verletzungen, stand aber unter Schock. Er war deshalb zunächst auch nicht vernehmungsfähig. Um die genaue Unfallursache zu klären, hat die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen beauftragt.Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, waren Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Coburg am Montagabend in einer Kolonne für eine Übungsfahrt unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Das Löschfahrzeug sei nicht neu, sondern schon einige Zeit im Einsatz gewesen, erläuterte der Sprecher weiter. Es entstand ein Schaden von etwa 250.000 Euro.