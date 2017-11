Großeinsatz der Polizei in Augsburg [Aktualisierung: Entwarnung]

Vermischtes Bayern

27.11.2017

313

0 27.11.2017313

Augsburg. Großeinsatz für die Polizei an einer Schule in Augsburg: Die Polizei Schwaben informiert per Twitter über eine Bedrohungslage. Sie fordert dazu auf, den Bereich zu meiden. Für die Schüler der Herrenbachschule sei bereits ein Sammelstelle eingerichtet. Busse stünden bereit.