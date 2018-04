Vermischtes Bayern

25.04.2018

Künftig sollen in allen Behörden der bayerischen Staatsverwaltung Kreuze im Eingangsbereich hängen. Viele sehen diesen Beschluss sehr kritisch.



Kreative Twitter-Nutzer

#söderholdingthings

Protest in Regensburg Studierende der Universität Regensburg haben für Markus Söders Kruzifix-Verordnung kein Verständnis. Sie wollen Widerstand leisten, wie unter anderem der Bayerische Rundfunk berichtet.