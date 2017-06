Vermischtes Bayern

14.06.2017

München. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter denkt angesichts neuer Abgasmesswerte in der Landeshauptstadt über ein flächendeckendes Fahrverbot für Dieselfahrzeuge nach.

Entscheidung des obersten bayerischen Verwaltungsgerichts Für bessere Luft in München muss der Freistaat nach einerEntscheidung des obersten bayerischen Verwaltungsgerichts bis zum Ende des Jahres Fahrverbote für Dieselfahrzeuge vorbereiten. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hatte im März einen entsprechenden Beschluss veröffentlicht. Ob die Verbote tatsächlich umgesetzt werden können, hängt aber vom Bundesgesetzgeber ab.



Der Beschluss vom 27. Februar (Az.: 22 C 16.1427) sieht verschiedene Stichtage vor, bis zu denen der Freistaat Bayern bestimmte Aufgaben erfüllt haben muss. Sonst drohen Strafen. Im Detail:



Bis zum 29. Juni muss der Freistaat ein Verzeichnis aller Straßen(abschnitte) in München veröffentlichen, wo der Grenzwert von Stickstoffdioxid (NO2) überschritten wird. Sonst werden 2000 Euro Strafe fällig.

Bis zum 31. August muss im Zuge einer Öffentlichkeitsbeteiligung die Fortschreibung des Luftreinhalteplans für die bayerische Landeshauptstadt bekanntmacht werden. Sonst drohen 4000 Euro Strafe.

Bis zum Ablauf des 31. Dezember muss der Freistaat ein vollzugsfähiges Konzept mit einer Liste für Straßen in München präsentieren, auf denen Dieselfahrzeuge verboten werden könnten. Zudem soll darin enthalten sein, welche Einschränkungen es gebe und wo von Verboten abgesehen werde. Sonst werden 4000 Euro fällig.



"So sehr ich mich freuen würde, wenn es ohne solche Verbote ginge, so wenig sehe ich, wie wir künftig weiter ohne Sperrungen auskommen werden", sagte der SPD-Politiker der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwoch). Betroffen wären je nach angewandter Abgasnorm zwischen 133.000 und 170.000 Fahrzeuge. Insgesamt haben 295.000 der 720.000 in München zugelassenen Autos einen Dieselmotor.Hintergrund der Überlegungen sind neue Messwerte vor allem zum giftigen Stickstoffdioxid. Laut SZ-Recherche wird der von der EU zugelassene Mittelwert nicht nur auf den großen Ring- und Einfallstraßen regelmäßig überschritten, sondern auch in weit davon entfernten Gegenden. "Die Ergebnisse sind erschreckend, das hatte niemand so erwartet", sagte Reiter. Aufgrund der alarmierenden Zahlen müsse nun etwas geschehen, und ihm sei kein anderes adäquates Mittel als ein Fahrverbot bekannt.