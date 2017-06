Vermischtes Bayern

Am 24. Mai war in Nürnberg eine 22-jährige rumänische Prostituierte ermordet worden. Am Pfingstmontag wurde dann eine 44 Jahre alte Chinesin getötet. Die Polizei ging von Anfang an davon aus, dass beide Taten im Zusammenhang standen.