23.02.2018

23.02.2018

Eine Strafanzeige per Mausklick erledigen: Auch in Bayern ist das nun möglich - zunächst allerdings nur bei kleineren Delikten. Innenminister Herrmann hält eine Ausweitung für möglich.

Test läuft ein Jahr

Zwölf Seiten Formulare

Arbeit der Ermittler wird wohl zunehmen