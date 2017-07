Polizei ermittelt: Bauarbeiter stirbt bei Sturz in Silo

27.07.2017

Kulmbach. Bei einem Sturz in einen Silo kam am Mittwochnachmittag ein 39-jähriger Bauarbeiter in einem Kulmbacher Industriegebiet ums Leben. Laut der Kriminalpolizei Bayreuth laufen Ermittlungen zu den genauen Umständen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Arbeiter gegen 16.15 Uhr mit Aufräumarbeiten bei einem Silo beschäftigt und fiel dann mehrere Meter in die Tiefe. Wie es dazu kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Bei dem Sturz zog sich der 39-Jährige aus dem Landkreis Kulmbach schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf verstarb.