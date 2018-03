Vermischtes Bayern

19.03.2018

Braunschweig/Gräfelfing. Die Firma Pichler Biofleisch in Gräfelfing bei München hat ihr Wurstprodukt "Bruderhahn Wurzen Klassik" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20.03.2018 zurückgerufen. Dies teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Braunschweig am Montag mit.