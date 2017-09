Vermischtes Bayern

25.09.2017

Fürth.

Wegen einer Störung an der Oberleitung ist am Montagmorgen der Betrieb im Bahnhof Fürth zeitweise eingestellt worden. Mehrere Hundert Reisende und Pendler kamen im Berufsverkehr zunächst nicht weiter.«Ein Sensor am Stromabnehmer eines ICE hatte eine Störung gemeldet», sagte ein Bahnsprecher am Morgen. Daraufhin wurde der Zugverkehr zeitweise eingestellt. Auf den Strecken zwischen Nürnberg und Würzburg, Fürth und Cadolzburg, Nürnberg und Sonneburg sowie auf der S-Bahnlinie 1 gab es Verspätungen und Zugausfälle von bis zu 30 Minuten, wie es hieß. Nach rund einer Stunde konnte ein Techniker Entwarnung geben, so dass der Verkehr wieder anrollen konnte.