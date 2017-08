Schwammerlsucher findet menschlichen Schädel

Vermischtes Bayern

Frauenau. (dpa/jak)Der Pilzsammler hatte seine grausige Entdeckung bereits am vergangenen Mittwoch gemacht, wie das Polizeipräsidium Straubing am Montag mitteilte. "Das Ergebnis der bisherigen Ermittlungen hat ergeben, dass der Schädel unter Umständen von einem seit 2007 vermissten Wanderer aus der Oberpfalz stammen könnte", heißt es im Polizeibericht. Wir berichteten damals über einen vermissten 68-jährigen Mitterteicher. Der restliche Körper des Mannes war bereits 2008 in der Nähe des jetzigen Fundortes entdeckt worden, aber der Schädel hatte gefehlt. Die Ermittlungen dauern an.