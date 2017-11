Vermischtes Bayern

27.11.2017

82

0 27.11.201782

Sechs Verletzte, vier davon schwer, darunter zwei Kinder, rund 27.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntagabend auf der B4 bei Kemmern (Kreis Bamberg).

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 76-Jährige mit ihrem Honda gegen 17 Uhr die Bundesstraße von Breitengüßbach in Richtung Hallstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst einen entgegenkommenden Opel eines 52-Jährigen. Kurz darauf kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem hinter dem Opel fahrenden Audi eines 33-Jährigen. Dieser war mit seiner Frau und seinen beiden Kleinkindern im Auto. Die Kinder zogen sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst lieferte sie ins Krankenhaus ein.Die Unfallverursacherin war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr unter Einsatz von schwerem Gerät gerettet werden. "Sie, wie auch ihre Beifahrerin, kamen mit lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser", berichtet Polizeisprecher Heiko Mettke.Der entstandene Schaden an den Autos und an der Schutzplanke beläuft sich auf rund 27.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße für mehr als drei Stunden gesperrt. Heiko Mettke: "Zur Klärung der genauen Unfallumstände wird die Polizei Bamberg-Land im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bamberg von einem Sachverständigen unterstützt. "