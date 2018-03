Vermischtes Bayern

28.03.2018

Ob Bruchsal bei Karlsruhe, Beelitz in Brandenburg oder das bayerische Schrobenhausen - in Deutschlands Spargelregionen werden Sonnenschein und mildere Temperaturen herbeigesehnt. Nach den Osterfeiertagen soll es mit der Spargelernte losgehen.

Moderne Folientechnik vereinfacht den Spargelanbau

Nachfrage hält sich noch in Grenzen

Regionale und saisonale Gerichte liegen im Trend