04.08.2017

Wenn es regnet, läuft's bei Andy Sollfrank am besten. Warum, weiß der Downhill-Biker selbst nicht so genau. Seine Vermutung: weil er dann schneller ist als andere.

Bischofsgrün/Ochsenkopf. Regen allein bringen ihn aber nicht ins Ziel. „Man braucht auch Kraft und Ausdauer.“ Und davon nicht wenig, um die zwei bis drei Kilometer langen Etappen so schnell wie möglich zu packen. Vor allem flache, längere Strecken haben es in sich. „Die bringen dich Ausdauer-technisch ans Limit.“Dabei hat alles ganz harmlos angefangen. Mit 13 Jahren hat Andy Sollfrank sein erstes Mountainbike bekommen, im Urlaub das dazu passende Sportmagazin gefunden. Was die Profis auf den Bildern konnten, wollte der heute 35-Jährige auch. Also hieß es: trainieren und lesen. „Jeden Monat bin ich nach Pressath gelaufen, um mir das Heft zu bestellen“, erinnert sich der gebürtige Weidener.Inzwischen hat er sechs Räder. Je nach Lust, Laune und Bodenbeschaffenheit sucht sich der Waldershofer eins aus. Sein Lieblingsplatz zum Trainieren: der Ochsenkopf. „Wenn ich den ganzen Tag Zeit habe, schaffe ich zwischen 20 bis 25 Abfahrten.“ Hat er davon genug, packt er sein Bike ein und trainiert in Schottland und Österreich oder auf Mallorca.Laufen, Schwimmen, Skilanglauf und Klettern ergänzen Sollfranks Trainingsplan. Das alles bringt aber nichts, wenn der Kopf nicht mitspielt. „Den muss man im Rennen einfach ausschalten und Gas geben.“ Doch gerade das fällt vielen Bikern schwer. Vor allem bei schwierigen und nassen Strecken bekämen sie Angst und bremsen. „Nicht anfangen zu denken – das kann man genauso trainieren wie Muskeln und Kondition.“Wie die Strecke bei einem Rennen aussieht, wissen die Fahrer vorher nicht. „Nur, dass es bergab geht“, sagt Sollfrank und lacht. Erst einen Tag vor dem Start dürfen sie die Abfahrt abfahren, um ein Gespür für das Gelände zu bekommen. Eine Fahrt dauert – je nach Können – ungefähr fünf bis sechs Minuten.Die Waldwege sind meistens eng, steinig und steil. Im Abstand von 20 Sekunden starten die Biker bei einem Rennen, und jeder will der erste sein. Doch bei allem sportlichen Ehrgeiz: Sicherheit ist wichtiger als Sieg. „Wenn man nicht überholen kann, weil es zu gefährlich ist, dann überholt man auch nicht“, betont Sollfrank. Es gehöre zwar dazu, sich mal die Schulter zu brechen oder die Bänder zu zerren. „Aber man muss das Glück nicht ja nicht herausfordern. Auch nicht bei einem Rennen.“In Deutschland ist Downhill-Biken noch nicht sehr verbreitet. Obwohl der 35-Jährige diesen Sport lebt und liebt, versteht er, dass sich andere wenig dafür interessieren. Zumindest wenn es um die Zuschauerzahl bei einem Rennen geht. „Es ist ja auch langweilig, im Wald zu stehen und zu warten, bis endlich ein Biker vorbeirauscht.“ Sollfrank ist aber relativ egal, wie viele Leute zusehen. Hauptsache, es regnet.Bei jeder Abfahrt legt sich Andy Sollfrank ins Zeug - und in die Kurve. Bilder: Gerhard Götz (10)