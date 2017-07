Vermischtes Bayern

25.07.2017

Trogen. Am Montagmorgen entdeckte ein Mann in Trogen im Landkreis Hof den leblosen Körper einer 85-Jährigen Frau. Die Leiche lag laut des Polizeipräsidiums Oberfranken im Gebüsch an einer Grundstücksgrenze eines Firmengeländes. Hinweise auf einen unnatürlichen Tod liegen derzeit nicht vor.

Die Rentnerin aus Trogen galt seit 14. Juli als vermisst. Nachdem Angehörige ihr Verschwinden bei der Polizei gemeldet hatten, suchte die Hofer Polizei mit Hubschraubern, Suchhunden und zahlreichen Einsatzkräften von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr mehrere Tage nach der Frau. Eine Obduktion der Erlangener Gerichtsmediziner soll nun die Todesursache klären.