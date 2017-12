Vermischtes Bayern

19.12.2017

Olching/Berg. Rund ein Jahr nach einem spektakulären Drogenfund an der A9 in Oberfranken ist das sichergestellte Marihuana vernichtet worden. Mehr als eine halbe Tonne ließ der Zoll am Dienstag in einer Müllverbrennungsanlage in Olching nahe München verbrennen.

Ende Dezember 2016 hatten Fahnder des Hauptzollamtes Erfurt auf dem Autohof Berg (Kreis Hof) in einem Lastwagen die Drogen gefunden. Der 61 Jahre alte Fahrer war vorläufig festgenommen worden. Inzwischen er zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Weil das Verfahren nun abgeschlossen ist, wurden die Drogen vernichtet.Es handelte sich nach Angaben des Zollfahndungsamts München um den zweitgrößten Fund der vergangenen Jahre in Bayern. 2013 hatten Zollbeamte in der Nähe von Nürnberg 625 Kilo Marihuana beschlagnahmt.