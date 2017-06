Wirtschaft BY Bayern

19.06.2017

2

0 19.06.2017

In Festreden pries ihn die Staatsregierung schon mal als "weiß-blauen Panama-Kanal". So viel Euphorie löst der Main-Donau-Kanal heute nicht mehr aus. Dennoch: Das Projekt hat eine ganze Region verändert - nicht nur zum Guten.

Wassersegen für Franken

Tourismus im Kommen

Nürnberg. Der frühere bayerische Ministerpräsident Max Streibl (CSU) hielt ihn für ein "Jahrhundertprojekt", Naturschützer dagegen für einen "ökologisch-ökonomischen Alptraum". Kaum ein Mammutprojekt erhitzte einst die Gemüter in Bayern so sehr wie der Main-Donau-Kanal. Daran hat sich bis heute, 25 Jahre nach der Freigabe des letzten Kanalabschnitts, kaum etwas geändert.Zwar haben sich die Gemeinden entlang der Wasserstraße mit dem Kanal arrangiert. Und auch die schweren Landschaftseingriffe erscheinen unter dichtem Grün längst nicht mehr so dramatisch. Der Bund Naturschutz (BN) und andere Verbände hadern aber mit den gravierenden Natur- und Umweltschäden.Dabei hatten Bund und Freistaat Bayern mit dem Bau des 171 Kilometer langen Kanals einen mehr als 1000 Jahre alten Traum wahr gemacht - den von einer durchgehenden Wasserstraße zwischen Nordsee und Schwarzem Meer. Seitdem können Massengüter ohne Umladen etwa vom holländischen Nordseehafen Rotterdam per Binnenschiff ins österreichische Linz und weiter ins rumänische Constanta (Konstanza) verfrachtet werden.Die Schifffahrtsbehörde und die Tourismusregion Naturpark Altmühl lassen sich daher von der anhaltenden Kritik der Naturschützer nicht beirren. Beide begehen das eigentlich erst Ende September anstehende Jubiläum schon seit dem Frühjahr mit Schleusenkonzerten, Tanzfahrten, Feuerwerken und Infoveranstaltungen. Höhepunkt ist dabei am kommenden Wochenende die Eröffnung der "Erlebniswelt Wasserstraße" in der Gösselthalmühle bei Beilngries (Kreis Eichstätt). Beleuchtet wird in der Ausstellung neben der "Rolle des Kanals für die Binnenschifffahrt" vor allem seine "Bedeutung als Lebensader für die Region".Damit soll daran erinnert werden, dass über die Wasserstraße jährlich rund 125 Millionen Kubikmeter Donau- und Altmühlwasser ins regenarme Franken geschleust werden. Ohne die Wasserüberleitung, so sind Fachleute überzeugt, würden mehrere Mainzuflüsse in heißen Sommern trockenfallen. Ohne den Main-Donau-Kanal gäbe es heute auch das fränkische Seenland mit Altmühl-, Roth- und Brombachsee nicht.In wirtschaftlicher Hinsicht hätten sich Politik, Hafenbetreiber und das Nürnberger Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt im Jubiläumsjahr freilich eine etwas bessere Bilanz gewünscht. Statt eines Booms erleben die Kanalbetreiber seit 2013 ein stetig sinkendes Frachtaufkommen.Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Waren zu seinen besten Zeiten noch 8,53 Millionen Tonnen Fracht über den Kanal verschifft worden, waren es 2016 noch 4,6 Millionen Tonnen, berichtet der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Nürnberg, Guido Zander. Der langjährige Schnitt liegt bei rund 6,2 Millionen Tonnen. Zander: "Wir hatten 2015 und 2016 wesentlich stärkere Rückgänge gehabt als vorher. Das lag am niedrigen Wasserstand auf Rhein und Donau." Dieser habe dazu geführt, dass Unternehmen beim Transport von Schüttgut - Dünger, Streusalz, Eisenerz, Kohle und Getreide - "temporär" auf die Bahn umgestiegen seien.Einen überraschenden Boom hat dagegen der Flusskreuzfahrt-Tourismus dem Main-Donau-Kanal beschert. Allein 2016 passierten 1272 schwimmende Hotels den Kanal in Richtung Donau oder Main und Rhein - vier Mal so viele wie vor 15 Jahren. Davon profitieren nach Zanders Angaben vor allem Nürnberg und Bamberg.Deutlich negativer sieht man die Entwicklungen beim Bund Naturschutz (BN). Auch ein Vierteljahrhundert nach der Kanal-Fertigstellung ist die Verbitterung über die erlittene Niederlage groß. Schließlich seien dem Kanalbau "Höhepunkte mitteleuropäischer Kulturlandschaften" zum Opfer gefallen. Nach BN-Erhebungen wurden im Altmühltal, Ottmaringertal und im Sulztal "600 Hektare schutzwürdigste Feuchtgebiete irreparabel vernichtet". Dadurch sei eine Vielzahl von Arten dort für immer verschwunden.