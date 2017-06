Wirtschaft BY Bayern

Zirndorf. Von dem zum Reformationsjubiläum herausgebrachten Playmobil-Luther gibt es inzwischen eine Million Exemplare. Im Juni sei die millionste Figur des mit Federkiel und aufgeschlagener Bibel dargestellten Reformators ausgeliefert worden, teilte der Spielwarenhersteller Geobra Brandstätter am Dienstag in Zirndorf (Kreis Fürth) mit. Der in schwarzem Talar dargestellte Luther sei damit die erfolgreichste Playmobil-Einzelfigur in der Geschichte des Unternehmens.

Die Martin-Luther-Figur war im Februar 2015 eine Auftragsproduktion der Nürnberger Tourismuszentrale. Damals dauerte es lediglich 72 Stunden, bis die erste Auflage von 34 000 Figuren vergriffen war. Playmobil reagierte schnell und ließ allein bis April 2015 weitere 50 000 Mini-Luther-Figuren nachproduzieren. Seitdem wurde regelmäßig nachgeordert, große Bestellungen gingen an evangelische Landeskirchen sowie Verlage.Die 7,5 Zentimeter große Figur in Mönchskutte, mit Bibel und Feder avancierte zum Werbebotschafter für das Reformationsjubiläum und wurde zum Hit in den Souvenirläden an den historischen Stätten.