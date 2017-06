Wirtschaft BY Bayern

Gemünden am Main/San Marino. Vera Ludwig setzt den Stift konzentriert auf das durchsichtige Blatt Papier, zieht mit schwarzer Tusche vorsichtig einen Strich. Auf dem Blatt zeichnen sich Burgtürme mit Zinnen und Felsen ab - und das Gesicht des heiligen Marinus - dem Nationalheiligen von San Marino.

"Echtes Bild" San Marinos

Die Illustratorin zeichnet damit ein Wahrzeichen des italienischen Zwergstaats. Das Bild wird von Ende Juni an alle neuen Zwei-Euromünzen von San Marino zieren. Vera Ludwig und ihr Mann Arno aus Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) durften die neuen Münzen für die italienische Enklave gestalten.Dass das Paar an diesen prestigeträchtigen Auftrag gekommen ist, verdankt es einem Zufall. "Über einen Freund haben wir eine Suchanfrage bekommen, die San Marino beim Berufsverband der Deutschen Kommunikationsdesigner gestellt hatte. Und dann haben wir uns einfach beworben", erinnert sich Arno Ludwig. "Und die waren begeistert." Zunächst gestalteten sie eine Gedenkmünze für San Marino, dann die Euro-Münzen.Aber warum hat sich die Enklave nicht für einen lokalen Designer entschieden? "Münzen zu zeichnen, ist eine sehr schwierige und spezialisierte Arbeit. Das erfordert eine lange Ausbildung und viel Erfahrung", sagt Laila Benvenuti vom Amt für Briefmarken und Münzen des Finanzamtes von San Marino. Die Ludwigs illustrieren schon seit Jahrzehnten Münzen. Sie hätten das "echte Bild von unserer Republik" auf die Münzen gebracht. Ab 26. Juni kommen die nun fast 1,7 Millionen neuen Euromünzen in Umlauf.