21.06.2017

Fürth. Die Deutsche Bahn will den rund 150 Jahre alten Bahnhof in Fürth verkaufen. Das Unternehmen sei bereits mit einem Interessenten im Gespräch, sagte ein Sprecher am Mittwoch. "Für uns ist der Bahnhof zu groß. Wir finden nicht genügend gewerbliche Nutzer." Die Stadt habe den Bahnhof angeboten bekommen, ihn aber nicht kaufen wollen. Aus Fürth zurückziehen wolle sich die Bahn jedoch nicht, betonte der Sprecher: "Wir mieten uns dauerhaft ein." Fahrgäste würden auch künftig einen Kartenverkauf und Sitzplätze vorfinden. Ein Investor könne den Bahnhof aber leichter umbauen.

Zu dem denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahr 1863 gehört ein etwa 5900 Quadratmeter großes Grundstück. Neben Geschäften sind auch einige Wohnungen in dem Bahnhofsgebäude, die jedoch überwiegend leer stehen.