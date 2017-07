Erfolgreichstes Jahr in der Unternehmensgeschichte der NürnbergMesse GmbH

Nürnberg. Die Nürnberger Messegesellschaft hat im Jahr 2016 ein Rekordergebnis hingelegt. Der Umsatz lag bei 288 Millionen Euro - und knackte damit erstmals die Viertel-Milliarden-Grenze. Im Dezember war die NürnbergMesse noch von 275 Millionen Euro Erlös ausgegangen. Mit 15,4 Millionen Euro wurde zudem ein Rekordgewinn verbucht. "2016 war das mit Abstand erfolgreichste Jahr unserer Unternehmensgeschichte", sagte Mitgeschäftsführer Roland Fleck am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz.

Im Vergleich zum bisherigen Spitzenjahr 2012 habe die NürnbergMesse 52 Millionen Euro mehr Umsatz eingefahren. Wachstumstreiber war laut Fleck unter anderem eine Rekordzahl von mehr als 30 000 Ausstellern. Diese hätten 1,13 Millionen Quadratmeter Ausstellungsfläche gebucht - zum ersten Mal über der Millionenschwelle. Die NürnbergMesse werde trotz Abschottungstendenzen in der Weltwirtschaft internationaler, berichtete Mitgeschäftsführer Peter Ottmann. Erfreulich liefen die Geschäfte in Indien, China und Brasilien, wo das Unternehmen Tochtergesellschaften unterhält. Für Herbst 2018 sei außerdem die Eröffnung einer weiteren Halle am Messestandort Nürnberg geplant, sagte Ottmann. Für das laufende Jahr rechnet die Messeleitung mit deutlich geringeren Umsätzen. Das sei turnusbedingt - nicht jede Messe findet jährlich statt.