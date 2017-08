Wirtschaft BY Bayern

Fichtelberg. Ihre Berufsausbildung zum Forstwirt haben am 1. September zwei junge Männer am Forstbetrieb Fichtelberg begonnen. Somit werden dort zur Zeit sechs Nachwuchs-Forstwirte und ein zukünftiger Berufsjäger ausgebildet.

"Wir als Bayerische Staatsforsten nehmen unsere Verantwortung für den Wald, für die Umwelt und für die Menschen in der Region ernst", erläuterte Martin Hertel, stellvertretender Leiter des Forstbetriebs, die Überlegungen. "Seit vielen Jahren bieten wir deshalb im Fichtelgebirge attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze. Dieses soziale Engagement ist neben behutsamer Ernte und Vermarktung des Rohstoffs Holz und unserem Einsatz für Umwelt und Natur eine wichtige Säule unseres nachhaltigen Wirtschaftens."Mit den beiden Neu-Auszubildenden Michael Meier aus Gefrees und Jonas Pleßgott aus Kirchenthumbach ist jetzt das Ausbildungsteam des Forstbetriebs Fichtelberg wieder voll besetzt. Bayernweit stellen die Bayerischen Staatsforsten jährlich an 21 Ausbildungsbetrieben junge Menschen ein, die eine dreijährige Berufsausbildung zum Forstwirt absolvieren. Denn trotz aller Mechanisierung hat der Beruf des Forstwirts eine Zukunft. "Auch im nächsten Jahr werden wir am Forstbetrieb Fichtelberg wieder Ausbildungsplätze anbieten", verspricht Hertel.