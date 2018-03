Wirtschaft BY Bayern

22.03.2018

München. Zum Schutz von Patienten vor gefälschten oder qualitativ minderwertigen Arzneimitteln setzt die Staatsregierung auf ein Verbot des Internet-Handels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Wegen begrenzter Überwachungsmöglichkeiten in diesem Bereich sei hier die Gefahr am größten, dass kriminelle Geschäftemacher die Gesundheit von Menschen aufs Spiel setzen könnten, erklärte der im Gesundheitsministerium zuständige Referatsleiter Gert Bernscher im Landtag. Das im neuen Koalitionsvertrag der Bundesregierung vereinbarte Handelsverbot müsse nun rasch umgesetzt werden. Zudem müssten Lücken in der legalen Lieferkette von Arzneimitteln geschlossen werden, durch die sich gefälschte Produkte "einschleichen" könnten.

Nach Angaben Bernschers ist der illegale Handel mit gefälschten Produkten lukrativ. So seien die Gewinnspannen oft höher als im Drogenhandel, dafür aber das Entdeckungsrisiko geringer und der Strafrahmen niedriger. Nötig seien eine bessere Ausstattung der Ermittlungsbehörden und die Anpassung der Strafen an das Betäubungsmittelrecht. Bislang sperre sich aber das Bundesjustizministerium dagegen. Zur Verbesserung der Sicherheit von Arzneimitteln werde ab Februar 2019 eine EU-Richtlinie verpflichtend wirksam, berichtete Bernscher. Diese sehe vor, dass Arzneimittelverpackungen bis zum Verkauf in den Apotheken versiegelt sein müssten und ein individueller Strichcode den Weg jeder Packung vom Hersteller bis zur Apotheke nachvollziehbar mache. Auf Druck der Pharma-Industrie habe die EU-Kommission dafür aus Kostengründen kein einheitliches europäisches Überwachungssystem eingeführt. In Bayern sei die Arzneimittelüberwachung inzwischen gut aufgestellt, teilte Bernscher mit. Wegen der komplexen Kontrollen habe es sich bewährt, die Zuständigkeiten für die pharmazeutische Überwachung auf die Regierungen von Oberbayern und Oberfranken zu konzentrieren. Das bayerische Kontrollverfahren sei inzwischen von der EU zertifiziert worden. Vergangenes Jahr hätten bayerische Behörden einen Fall mit gefälschten Medikamenten zur Behandlung von Hepatitis und HIV-Infektionen aufgedeckt.