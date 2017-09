Hauch von Hollywood

Wirtschaft BY Bayern

Nicht zum ersten Mal dient das Fichtelgebirge mit seiner einzigartigen Landschaft als Filmkulisse. Doch diesmal entsteht kein Blockbuster fürs Kino, sondern ein aufwendiger Werbespot für einen Bayreuther Hersteller von optischen Geräten.

Fichtelberg. Ein amerikanisches Filmteam war zu Gast beim Forstbetrieb Fichtelberg. Am Ochsenkopf, am Paschenweiher und bei der Lochhütte drehte die Crew aus Regisseur, Schauspielern, Kameraleuten und Assistenten.Herbstmorgen im Fichtelgebirge. Nebelschwaden ziehen über eine stille Waldlichtung mit einem kleinen Weiher. Am Boden kauert ein Jäger und beobachtet mit seinem Fernglas den gegenüberliegenden Waldrand. Da - ein Reh! Vorsichtig legt er das Fernglas beiseite und bringt seine Büchse in Anschlag. Ein konzentrierter Blick durch das Zielfernrohr - Peng! ... "Schnitt!". Allerdings ist kein Tier gestorben. Der Jäger war nicht echt. Und auch beim Nebel wurde geschummelt. Die Jagdszene zwischen Ochsenkopf und Seehaus soll Teil eines Spots für die Bayreuther Firma Steiner Optik werden."Wir freuen uns, wenn Filmteams uns im Fichtelgebirge besuchen, um hier in der schönen Naturlandschaft Aufnahmen zu machen", so Martin Hertel, stellvertretender Leiter des Forstbetriebs Fichtelberg und in dieser Funktion zuständig für die Drehgenehmigung. "Wenn der Wald als Filmkulisse ausgewählt wird, sehen wir darin auch eine Bestätigung unserer guten Arbeit."Extra aus den USA angereist war die Filmcrew, die auf Werbefilme spezialisiert ist. Mehrere Fahrzeuge waren notwendig, um Mensch und Equipment zu transportieren. Organisiert hatte die Aufnahme Carlo Steiner, der Marketingleiter von Steiner Optik. Bei Regen und Sonnenschein entstanden idyllische Bilder, die die beworbenen Produkte nachhaltig darstellen sollen, aber auch die ansehnliche Landschaft präsentieren. Oder wie es ein Mitglied der Filmcrew formulierte: "Wie Hollywood - nur schöner!"