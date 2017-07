Wirtschaft BY Bayern

30.07.2017



München. In Bayern tauchen immer mehr Falschgeld-Noten auf. Allein im ersten Halbjahr 2017 sei die Zahl der sichergestellten Euro-Blüten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als zehn Prozent gestiegen, teilte das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) mit. Von Januar bis Ende Juni seien 5600 Banknoten aus dem Verkehr gezogen worden.

Dem Leiter des LKA-Sachgebiets für Falschgeld, Helmut Schäfer, zufolge werden die Zahlen auch weiter nach oben gehen. Ein Großteil der Fälschungen komme aus dem Dark-net, einem anonymen Teil des Internets. "Das erleichtert den Zugang zu Falschgeld erheblich", sagte Schäfer. Dort würden Geldfälscher vor allem "eher schlechte Kopien" von 20- und 50-Euro-Blüten anbieten, die der User bestellen und sich bequem liefern lassen könne.

Dasing. Im Vergnügungspark Fred Rai Western-City in Dasing bei Augsburg hat ein Brand in der Nacht zum Sonntag Millionenschäden angerichtet. Wie die Polizei Schwaben Nord am Sonntag meldete, war das Feuer wohl in einem Heulager ausgebrochen. Die Flammen hätten auf umliegende Gebäude übergegriffen, sechs seien durch den Brand beschädigt worden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hätten sich 63 Personen auf dem Gelände befunden, darunter 10 Kinder. Alle seien umgehend in Sicherheit gebracht worden.

Zunächst hätten Anwesende versucht, das Feuer selbst zu löschen. Dieses breitete sich allerdings zu schnell aus. Bei diesen ersten Löschversuchen zogen sich drei Mitarbeiter des Freizeitparks leichte Verletzungen zu, hieß es. Ein Helfer erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, zwei weitere verletzten sich, als sie eine Glasscheibe zerschlugen.Das Feuer in dem Freizeitpark konnte von etwa 350 Einsatzkräften der Feuerwehr gegen 6 Uhr gelöscht werden. Vereinzelte Brandherde habe es jedoch bis zum Sonntagmittag gegeben. Die genaue Höhe des Sachschadens blieb zunächst unbekannt. Die Polizei ging von einem siebenstelligen Euro-Betrag aus. Die Ursachen des Brandes untersuchten Brandermittler der Kriminalpolizei.