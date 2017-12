Wirtschaft BY Bayern

12.12.2017

12.12.2017

München. Nach Einschnitten beim Personal, weitreichenden Umstrukturierungen und der Einführung marktangepasster Tarife hat sich die Landesbausparkasse LBS mit der Niedrigzinsphase arrangiert. "Wir haben unser Geschäftsmodell stabilisiert und können selbst bei dauerhaft niedrigen Zinsen positive Betriebsergebnisse erzielen", bilanzierte der zum Jahreswechsel aus Altersgründen ausscheidende LBS-Vorstandschef Franz Wirnhier das ablaufende Geschäftsjahr. Wie geplant werde das Betriebsergebnis vor Risikovorsorge bei rund 30 Millionen Euro liegen - damit aber weit unter dem Spitzenwert von 75 Millionen Euro aus der Zeit vor der Finanzkrise. Als voraussichtlichen Nettogewinn für 2017 gab er acht bis zehn Millionen Euro an.

Weiterhin gut lief nach Angaben Wirnhiers das Geschäft mit den Bausparverträgen. Das Neugeschäft werde man heuer mit rund sieben Milliarden Euro abschließen, etwas mehr als im Vorjahr. Mit im Durchschnitt 55 000 Euro werde die Bausparsumme je Vertrag einen neuen Rekordwert erreichen. Dies zeige, dass das Interesse an der Schaffung von Wohneigentum ungebrochen hoch sei und Bauherren sich die historisch niedrigen Kreditzinsen für die nächsten Jahre absichern wollten. Gewachsen ist laut Wirnhier auch das klassische Baufinzierungsgeschäft, und zwar um gut zehn Prozent auf ein Volumen von 1,1 Milliarden Euro an ausgegebenen Darlehen.Wie der künftige Vorstandschef Erwin Bumberger erläuterte, will sich die LBS neue Märkte erschließen. Erstmals sollen die 470 überwiegend kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen direkt angesprochen werden, um ihnen Angebote für die Finanzierung ihrer Neubau- und Modernisierungsprojekte zu machen. Zudem will die LBS durch eine Kooperation mit der ebenfalls zur Sparkassenfamilie gehörenden Online-Bank DKB mit ihren 3,6 Millionen Privatkunden den Absatz von Bausparverträgen über das Internet forcieren. Die LBS will damit gezielt Kunden auch außerhalb Bayerns gewinnen. Zudem sollen freie Finanzvermittler verstärkt LBS-Produkte vermarkten.