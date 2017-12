Phoenix Solar insolvent

Wirtschaft BY Bayern

13.12.2017

2

0 13.12.2017

Sulzemoos. Ein Star der deutschen Solarindustrie ist pleite: Der Anlagenbauer Phoenix-Solar hat am Mittwoch beim Münchener Amtsgericht Insolvenzantrag gestellt, wie das Unternehmen mitteilte. Grund ist, dass ein US-Großkunde acht Millionen Dollar (6,8 Millionen Euro) eingetrieben hat, die er Phoenix-Solar für Projekte in den USA zur Verfügung gestellt hatte. Das Unternehmen aus Sulzemoos bei München hatte die Insolvenz vergangene Woche angekündigt. Phoenix-Solar gehörte Ende der 90er Jahre zu den Pionieren der Branche in Deutschland und war spezialisiert auf den Bau großer Photovoltaik-Anlagen. Seit Beginn dieses Jahrzehnts ging es kontinuierlich bergab.