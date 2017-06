Kultur Bayreuth

07.06.2017

07.06.2017

Richard Wagner, Breakdance und die Jugendkultur: Das passt doch gar nicht zusammen - so ist man vielleicht vor allem in der Wagnerstadt geneigt zu glauben. Doch dass diese Fusion gelingt und dabei etwas einzigartiges Neues entsteht, das zeigen der Berliner Dirigent, Pianist und Opernregisseur Christoph Hagel und die DDC-Breakdance-Formation mit dem neuen Programm "Fuck You Wagner".

Ungewöhnliche Fusion

Populäre Opernmusik

Produziert und erstmals aufgeführt wurde die Show 2016 beim Schweinfurter Nachsommer und war nun bei der Musica Bayreuth in der Oberfrankenhalle zu erleben. Die "DDC" ist zweifacher Weltmeister, Europameister und zählt zu den besten Breakdance-Gruppen Deutschlands.Für die neue Produktion haben sich die Jungs nicht nur Christoph Hagel am Klavier und Daniel Hoffmann, Cellist im Berliner Konzerthausorchester, mit ins Boot geholt, sondern auch die Tänzerin und ehemalige rhythmische Sportgymnastin Felice Aguilar sowie die junge Schauspielerin Lesley Marie Liebl. So konnte eine beinahe unmögliche Fusion möglich werden und ein "Musikdrama" der ganz eigenen Art seinen Lauf nehmen.Alles beginnt damit, dass ein neuer Schüler in eine Klasse in Schweinfurt kommt, mit der ersten Liebe, aber auch mit Mobbing zu kämpfen hat und schließlich gemeinsam mit allen anderen sein Abitur macht und ausgelassen den Abiball feiern kann. So werden Wagners Heroen zu Schülern einer Schulklasse und damit auch zu Prototypen der Jugendkultur. Da freut sich zum Beispiel der Streber Beckmesser über seine bestandene Prüfung, Siegfried kämpft gegen den Drachen und seine Drogensucht, und eine junge Lehrerin verliebt sich unsterblich in einen Schüler - so wie Isolde in Tristan. Abgerundet wird die Show durch Videoeinspielungen, angefangen vom neuen Schüler in Schweinfurt bis hin zu einer dramatischen Liebesszene zur Musik von "Isoldes Liebestod".Und so ganz nebenbei beginnt Wagners Opernmusik populär zu werden, trifft sie doch in dieser Produktion auf Breakbeat, Dubstep und Funk. Kein Wunder also, dass auch viele junge Besucher die Wagner-Breakdance-Show bestaunen.Denn das, was die Gruppe "DDC" gemeinsam mit den Musikern bietet, ist Tanzkunst auf höchstem Niveau, gepaart mit Wagner-Musik vom Feinsten. Die Kombination aus Wagner und Breakdance ist zwar ungewöhnlich, aber durchaus reizvoll.