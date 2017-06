Kultur Bayreuth

01.06.2017

5

0 01.06.2017

Ob geistliche Musik von der Renaissance bis zur Romantik, weltliche Musik aus verschiedenen Ländern oder aber bekannte und schmissige Jazz- und Popsongs: Das Repertoire des Ingenium-Ensembles kennt nahezu keine Grenzen.

Mit Charme und Ironie

Musikalische Reise

Sechs junge Sänger aus Ljubljana (Slowenien) haben sich im Herbst 2009 zu dieser A-cappella-Formation zusammengeschlossen und sich inzwischen an so manchen Orten im In- und Ausland in die Herzen des Publikums gesungen: Mirjam Rojec und Zala Strmole (Sopran), Blaž Strmole und Domen Anžlovar (Tenor), Matjaž Strmole (Bariton) sowie Jan Kuhar (Bass). Das Herz des Ensembles schlägt dabei natürlich in erster Linie für slowenische Volkslieder und Werke von zeitgenössischen Komponisten aus Slowenien.Mit ihrem aktuellen Programm "Zeitensprünge" sind die Sänger nun bei der "Musica Bayreuth" in der Bayreuther Stadtkirche. Schade nur, dass nicht allzu viele Besucher den Weg zu diesem Konzert finden - die jungen Künstler hätten mehr verdient. Denn das, was die zwei Frauen und vier Männer bieten, ist A-cappella-Kunst vom Feinsten: Sauber in der Intonation, ausgefeilt in der Dynamik und auch mit der nötigen Portion Charme und Ironie.Im ersten Teil des Abends präsentiert das Ensemble geistliche Musik von der Renaissance-Zeit bis zur Moderne, von Deutschland über Schweden bis nach Slowenien. Dabei sind Psalmvertonungen, wie zum Beispiel "Timor et tremor (Furcht und Zittern)" von Orlando di Lasso oder "Die mit Tränen säen" von Heinrich Schütz, ebenso zu hören wie ein schwebend-sphärisches Alleluja des schwedischen Komponisten Fredrik Sixten oder das "Tebe pajem (Ich singe zu dir)" von Stevan Mokranjac aus einer orthodoxen Liturgie. Ein Höhepunkt ist zweifelsohne eine Komposition über ein altes eucharistisches Lied für das Fest Corpus Christi mit dem Titel "Ego sum panis vivus" ("Ich bin das lebende Brot") - geschrieben vom 1988 geborenen Blaž Strmole, selbst Sänger im Ingenium-Ensemble.Der zweite Teil des Programms steht schließlich ganz im Zeichen der weltlichen A-cappella-Musik: Angefangen von dem auf einem Volkslied basierenden französischen Marschlied "Dessus le Marche d' Arras" von Orlando di Lasso über ein englisches Liebeslied bis hin zu dem ruhigen slowenischen Volkslied über zwei Hähne von Hilarji Lavrencic mit dem Titel "Petelincek je zapiel".Und am Ende darf dann das bekannte Lied "Rosestock, Holderblüh" von Friedrich Silcher ebenso wenig fehlen wie "Yesterday" von den Beatles - vom Ingenium-Ensembles gekonnt interpretiert und mit viel Charme und Humor in Szene gesetzt. Als Zugabe wird das begeisterte Publikum mit einem slowenischen Popsong belohnt.